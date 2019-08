Gli Usa non sono ancora pronti per un accordo commerciale con la Cina.

Con la Cina "sta andando molto bene" ma "non siamo ancora pronti per un accordo" commerciale. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Non abbiamo altra scelta se non fare quello che stiamo facendo con la Cina", afferma Trump sottolineando che il prossimo round di trattative commerciali con Pechino potrebbe saltare. "Vedremo se mantenerlo o meno. Se si farà va bene, se non si farà va bene lo stesso", dice Trump.

Neuer Inhalt Horizontal Line