"Se sarà raggiunto un accordo di pace ritirerò le truppe dall'Afghanistan": lo ha annunciato il presidente degli Usa Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, durante un evento.

Trump quindi tira dritto da solo per la sua strada, sfidando non solo il monito dell'intelligence del suo Paese ma anche l'emendamento che il suo partito vota oggi al Senato per mettere in guardia contro il "pericolo di un ritiro precipitoso" delle truppe degli Usa da Siria e Afghanistan, per il permanere della minaccia terroristica.

Un'iniziativa partita dal leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, che finora si era distinto per l'assenza di critiche al presidente. "Il mio emendamento riconosce il fatto evidente che Al Qaida, (il sedicente Stato islamico) Isis e i suoi associati in Siria e in Afghanistan continuano a rappresentare una minaccia seria" per gli Usa, ha spiegato McConnell, che conta anche sui voti democratici in un Congresso che ha sfidato il presidente in modo bipartisan pure sul caso Khashoggi.

