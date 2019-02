La Corea del Nord potrebbe diventare "una delle grandi potenze economiche mondiali" se abbandonasse il suo arsenale nucleare: lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Tump su Twitter, in vista del summit in Vietnam con Kim Jong-un.

"Il presidente Kim - scrive Trump - sa bene, forse meglio di chiunque altro, che senza armi nucleari il suo Paese potrebbe velocemente diventare una delle grandi potenze economiche nel mondo. Per la sua posizione, per la sua gente (e grazie a lui) - prosegue il presidente americano - la Corea del Nord ha un maggior potenziale per una rapida crescita rispetto ad altri Paesi!".

