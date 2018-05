Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 20.03 22 maggio 2018 - 20:03

Pur non escludendo uno slittamento del vertice del 12 giugno, Donald Trump pensa che il leader nordcoreano Kim Jong-un sia "molto serio" sulla denuclearizzazione. Lo ha detto lui stesso a margine della visita del presidente sudcoreano Moon Jae-in.

"Ci stiamo lavorando. Vediamo cosa succede. Se non accade adesso, può accadere anche in seguito", ha detto Trump rispondendo a domande dei giornalisti sul summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Non si sa mai con gli accordi... ne ho conclusi tanti. Non si sa mai", ha aggiunto, "potrebbe non accadere il 12 giugno".

