Donald Trump punta in alto e suggerisce che i suoi sostenitori potrebbero chiedere che stia alla Casa Bianca "più a lungo" rispetto ai due mandati previsti dalla Costituzione.

Non è la prima volta che Trump ironizza sulla possibilità di stare alla Casa Bianca più di otto anni: in aprile aveva indicato la scadenza di "10 o 14 anni". Trump lancerà ufficialmente la sua campagna elettorale il 18 giugno in Florida.

Intanto però, la sua campagna ha licenziato diversi sondaggisti dopo che alcune rilevazioni interne sono state rese pubbliche. Rivelazioni che mostrano le difficoltà di Trump, indietro rispetto a molti candidati democratici. Lo riportano i media americani.

In quanto all'impeachment, Trump non si dice preoccupato e twitta: "In un nuovo sondaggio quasi il 70% dice di non procedere". Secondo il presidente "è ridicolo parlarne quando tutti i reati sono stati commessi dall'altra parte", ovvero in casa dei democratici.

