Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 11.51 23 maggio 2018 - 11:51

Il presidente americano Donald Trump spesso mette all'indice le 'fake news', ma sembra che sul suo account Twitter il presidente americano abbia milioni di 'fake follower'.

la denuncia arriva da Newsweek, che cita un sondaggio Gallup secondo cui sui circa 52,2 milioni di follower del tweeter-in-chief, il 29% - ovvero oltre 15 milioni - sono finti. Si tratta di una percentuale ben più alta dei follower inesistenti del suo predecessore Barack Obama, che su Twitter era seguito da 103 milioni di persone, di cui il 15% fake.

Ma non è tutto: Trump sostiene che i social media gli permettono di comunicare i suoi messaggi "senza filtri", ma il sondaggio rivela che solo l'8% degli americani legge i suoi tweet direttamente da Twitter. Infatti, prosegue Newsweek, sono proprio i media mainstream (cioè i media principali) che Trump ama definire 'FAKE MSM' a disseminare i suoi messaggi in modo più efficace, in quanto il 76% degli americani li legge su altri mezzi d'informazione.

