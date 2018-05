Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2018 9.22 26 maggio 2018 - 09:22

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ai giornalisti che la first lady Melania "sta molto bene", a due settimane circa dal ricovero in ospedale per una patologia benigna ad un rene.

Alla domanda su come stesse Melania, Trump ha detto: "Sta molto bene"; indicando il secondo piano della Casa Bianca.

Lo scorso 14 maggio era stato annunciato che Melania Trump era stata sottoposta ad un trattamento per una patologia benigna ad un rene; è quindi rimasta per cinque notti ricoverata in una struttura ospedaliera nei pressi di Washington per rientrare alla Casa Bianca lo scorso sabato.

La first lady Usa non è stata vista in pubblico dai primi di maggio. La sua portavoce ha fatto sapere che Melania ha incontrato più volte il suo staff nella scorsa settimana.

