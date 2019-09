Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce di non aver effettuato nessuna pressione sull'Ucraina per un'indagine su Joe Biden.

Parlando a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, il presidente spiega di non aver legato eventuali aiuti a Kiev alle indagini sull'ex vice presidente.

"No, no l'ho fatto" risponde Trump a chi gli chiedeva se avesse offerto aiuti all'Ucraina in cambio di un'indagine su Biden.

