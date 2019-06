"Non ho mai minacciato di rimuovere Jerome Powell, anche se ho il diritto di farlo", ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump.

"Non ho mai minacciato di rimuovere Jerome Powell, anche se ho il diritto di farlo": così il presidente Usa Donald Trump in un'intervista alla Nbc ha smentito le voci su sue pressioni per silurare il presidente della Fed, pur rinnovando le sue critiche.

"Obama aveva chi gli teneva i tassi molto bassi - ha aggiunto il presidente americano -, io invece ho qualcuno che li ha alzati molto velocemente, troppo. Ha fatto un errore, è stato provato".

