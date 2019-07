Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre la crisi diplomatica con Londra, dopo le rivelazioni sulla stampa dei giudizi impietosi su di lui da parte dell'ambasciatore britannico in Usa Kim Darroch.

"Non conosco l'ambasciatore ma negli Usa non è amato e considerato. Non tratteremo più con lui", ha twittato.

