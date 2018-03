Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 16.47 12 febbraio 2018 - 16:47

"Costruiremo splendide nuove strade, ponti, autostrade e vie d'acqua in tutto il nostro Paese. E lo faremo con il cuore americano, con mani americane e con il coraggio americano". Donald Trump si appresta a presentare tale progetto.

Un piano per ricostruire le "fatiscenti" infrastrutture Usa con 200 miliardi di dollari di fondi federali per stimolare investimenti per almeno 1500 miliardi di dollari in collaborazione con i privati e le autorità locali: è il cuore della proposta che il presidente degli Stati uniti illustrerà a breve e anticipata dalla Casa Bianca.

I principi del piano sono che i nuovi investimenti saranno fatti prevalentemente nell'America rurale, "troppo a lungo dimenticata", che il potere delle decisioni sarà restituito ai governi locali e statali, che saranno rimosse le regole inutili e che i tempi per ottenere i permessi saranno ridotti. Infine sarà sostenuta e rafforzata la manodopera americana.

Neuer Inhalt Horizontal Line