Il presidente Usa Donald Trump ha detto di "pensare" che i negoziatori nordcoreani dei precedenti colloqui siano ancora vivi.

Parlando con i media alla Freedom House dopo l'incontro con il leader Kim Jong-un, Trump ha detto che almeno uno, che non ha specificato, è stato verificato essere vivo. "Penso che lo siano. Posso dirvi che la persona principale lo è. Spero anche il resto", ha aggiunto Trump nel resoconto del pool dei media al seguito della Casa Bianca.

Il Chosun Ilbo, principale quotidiano sudcoreano, ha dato conto di un'epurazione che si sarebbe abbattuta su ben cinque funzionari del ministero degli Esteri, giustiziati perché ritenuti responsabili dell'insuccesso del summit di Hanoi.

Altri sarebbero stati inviati nei campi di lavoro e di rieducazione: su tutti Kim Yong-chol, ex capo dei servizi segreti militari ed ex inviato speciale del leader che aveva per interlocutore il segretario di Stato Mike Pompeo. In seguito, Kim è stato fotografato in un'esibizione artistica col supremo comandante.

