Donald Trump ha annunciato che "probabilmente diffonderemo il piano di pace per il Medio Oriente un po' prima" della visita alla Casa Bianca del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del leader centrista Benny Gantz, prevista per martedì.

"Sono rimasto sorpreso che entrambi lascino la campagna elettorale" per venire, ha aggiunto.

"Dicono che è il più difficile di tutti gli accordi e io amo fare accordi", ha proseguito il magnate, sostenendo che quello Usa è "un grande piano che può davvero funzionare".

Donald Trump ha detto che gli Usa hanno parlato brevemente ai palestinesi in merito al piano di pace Usa per il Medio Oriente. "Ma parleremo loro in un certo lasso di tempo", ha aggiunto. "Hanno un sacco di incentivi a fare l'accordo. Sono sicuro che forse reagiranno negativamente all'inizio ma è davvero positivo per loro", ha aggiunto.

