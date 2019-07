"La Fed ha fatto tutte le mosse sbagliate. Un taglio dei tassi contenuto non è abbastanza, ma vinceremo lo stesso". Lo twitta il presidente statunitense Donald Trump, sottolineando che la Fed ha alzato i tassi troppo e troppo presto.

La Fed si appresta a tagliare il costo del denaro alla riunione del 30 e 31 luglio, e gli analisti prevedono una riduzione dei tassi di interesse di un quarto di punto.

"La Fed ha alzato i tassi troppo e troppo velocemente. La riduzione del bilancio è stato un altro grande errore. Anche se la il Paese sta facendo bene, il potenziale di creazione di ricchezza perso è impressionante" attacca Trump.

"Siamo in concorrenza con Paesi che sanno come giocare le loro carte contro gli Stati Uniti. L'Unione europea è stata creata per questo e gli Stati Uniti sono stati finora per la Cina un bersaglio facile. La Fed ha fatto tutte le mosse sbagliate. Un piccolo taglio dei tassi non è abbastanza, ma vinceremo in ogni caso" aggiunge.

Neuer Inhalt Horizontal Line