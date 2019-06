Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato in Corea del Nord oggi facendo alcuni passi storici assieme al leader nordcoreano Kim Jong Un.

Il capo della Casa Bianca ha attraversato la linea di demarcazione tra le due Coree nel villaggio di Panmunjom, dove è stato firmato l'armistizio intercoreano del 1953. Mai prima d'ora un presidente americano aveva calpestato il suolo della Corea del Nord.

"Questo è un grande giorno per il mondo", ha detto Trump. "Questo significa che vogliamo porre fine a un passato infelice e cercare di creare un nuovo futuro".

Trump ha attraversato il confine intercoreano da solo. "Mi sento benissimo", ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro. La stretta di mano tra i due è avvenuta quindi in Corea del Nord.

"E' un piacere vederti di nuovo", ha detto il tycoon. Il leader nordcoreano ha ricambiato, dicendo che "non si sarebbe mai aspettato" che si sarebbero potuti incontrare a Panmunjom. Kim ha anche lodato Trump per per essere stato il primo presidente a recarsi al Nord: "E' stato un atto coraggioso e determinato".

