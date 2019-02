Donald Trump ha ribadito oggi che potrebbe dichiarare una emergenza nazionale per ottenere i fondi per il muro col Messico se non saranno inclusi nell'accordo per evitare un nuovo shutdown il 15 febbraio.

"Ci sono le basi legali, penso che ci sia una buona possibilità che dovrò farlo", ha dichiarato ai cronisti alla Casa Bianca.

Neuer Inhalt Horizontal Line