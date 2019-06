Sto lavorando ad ulteriori dazi contro Pechino nel caso non fosse raggiunto un accordo", ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox.

La Cina vuole un accordo commerciale "più di quanto lo voglio io. Sto lavorando ad ulteriori dazi contro Pechino nel caso non fosse raggiunto un accordo". Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox.

"Il mio piano B" se non ci sarà un accordo con la Cina è procedere con nuovi dazi, "forse non al 25% ma al 10%", dice Trump che nelle prossime ore partirà per il Giappone per partecipare al G20. "La Cina si è approfittata di noi per lungo tempo".

