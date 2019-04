"Sono pronto al 100% a chiudere il confine col Messico": lo ha ribadito Donald Trump a margine del suo incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

"Se non si raggiungerà un accordo sull'immigrazione il confine col Messico sarà chiuso", ha detto Trump, ammettendo come la drastica decisione potrebbe avere un impatto economico negativo: "Ma per me - ha aggiunto - la sicurezza è più importante del commercio".

