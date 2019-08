"Il razzismo e il suprematismo sono ideologie che non devono avere posto in America e devono essere sconfitte": lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump parlando in diretta tv alla nazione dopo le due recenti stragi in Texas e Ohio.

Il tycoon ha definito gli autori degli attacchi due malvagi mostri. "È tempo di unirci contro l'odio e l'America vincerà la sfida", ha aggiunto.

Secondo Trump, Internet offre una strada pericolosa alle menti radicalizzate e disturbate: i "pericoli" dei social media "non possono essere ignorati". L'inquilino della Casa Bianca ha annunciato di aver ordinato al Dipartimento di giustizia di mettere a punto una legislazione che preveda la pena di morte per i crimini d'odio e le stragi di massa.

Mentre l'intera America torna a interrogarsi sull'eccessivo numero di armi da fuoco in circolazione nel Paese, il presidente ha dichiarato che "a premere il grilletto sono stati odio e disabilità mentale. Dobbiamo dire basta alla celebrazione della violenza nella nostra società. Questo include i raccapriccianti e disgustosi videogiochi".

