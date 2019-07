Non voleranno nei cieli della Turchia, sebbene sia un paese Nato.

Gli Usa non venderanno più gli F-35 alla Turchia per il suo acquisto di sistemi missilistici S-400 russi: lo ha ribadito oggi il presidente Donald Trump in una riunione di governo, definendo la situazione "molto difficile".

L'amministrazione Usa aveva già lanciato un ultimatum all'alleato Nato.

