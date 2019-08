Bruxelles e Washington hanno risolto definitivamente le loro differenza sulla carne bovina americana. Lo ha annunciato alla Casa Bianca Donald Trump.

Donald Trump ha annunciato che la Ue e gli Usa hanno firmato un accordo per risolvere definitivamente i loro vecchi contenziosi sulle esportazioni di carne bovina americana. "È una vittoria immensa" per gli allevatori americani, ha esultato, sostenendo che "il manzo americano e' il migliore del mondo" L'accordo di principio, annunciato a meta' giugno, prevede una quota maggiore per la carne bovina Usa "di alta qualità", ossia senza ormoni.

