"È troppo presto per incontrare (Mohammad Javid) Zarif, non voglio incontrarlo ora". Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump, commentando la visita a sorpresa a Biarritz (F), a margine del vertice dei G7, del ministro degli esteri iraniano.

"Sapevo che sarebbe venuto e rispetto il fatto che sia venuto. Ho una relazione molto buona con (il presidente francese Emmanuel) Macron, che me lo ha chiesto. Io non lo considero per nulla irrispettoso". Così Trump ha risposto ai giornalisti che chiedevano se Macron lo avesse informato dell'arrivo di Zarif.

"Non puntiamo ad un cambio di regime in Iran", ha poi assicurato Trump. "Vogliamo che l'Iran torni ad essere ricco", ha aggiunto.

