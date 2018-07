Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 21.45 10 luglio 2018 - 21:45

"L'Unione europea rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e società fare business in Europa e poi vogliono che noi li difendiamo felicemente attraverso la Nato, e paghiamo gentilmente per questo. Non funziona proprio!":

Lo ha twittato Donald Trump, che nel frattempo è arrivato a Bruxelles a bordo dell'Air Force, alla vigilia del vertice Nato.

