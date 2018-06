Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Gli Usa sono stati trattati ingiustamente sul commercio: io non do la colpa agli altri, do la colpa ai nostri leader passati. Abbiamo perso 817 miliardi di dollari sul commercio, è ridicolo e inaccettabile". Lo afferma il presidente Usa Donald Trump.

"Vogliamo un commercio equo, non possiamo più permetterci pratiche ingiuste che danneggiano gli Stati Uniti, è inaccettabile", ha detto Trump parlando ai giornalisti prima di lasciare il G7 in Quebec.

Il presidente ha anche ribadito che nel vertice dovrebbe tornare anche la Russia.

