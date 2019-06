"Penso che sia una opportunità per un grandissimo accordo commerciale ad un certo punto in un futuro prossimo, e vedremo come funzionerà": lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump a bordo dell'Air Force One che lo sta portando a Londra per una visita di Stato.

"È un momento molto interessante" e "molto importante", ha aggiunto.

