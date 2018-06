Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 giugno 2018

Durante il G7 canadese, secondo una ricostruzione 'dietro le quinte' del Wall Street Journal basata su fonti diplomatiche europee, Trump avrebbe criticato alcuni leader riguardo immigrazione e terrorismo.

"Shinzo, tu non hai questo problema, ma posso mandarti 25 milioni di messicani e perderai il tuo posto molto presto", avrebbe detto al premier nipponico. Poi, rivolgendosi al presidente francese in una discussione su Iran e terrorismo: "tu, Emmanuel, devi sapere qualcosa, perché tutti i terroristi sono a Parigi".

Il presidente della commissione europea, Jean-Claude Junker, sarebbe invece stato apostrofato da Trump con l'appellativo di "assassino brutale" per le sanzioni antitrust contro i grandi gruppi hi-tech americani.

Durante i negoziati sul commercio e sui deficit commerciali, inoltre, la cancelliera Angela Merkel avrebbe proposto di creare un gruppo di lavoro in modo che i leader occidentali potessero almeno concordare su realtà di base. Ma Trump sarebbe stato irremovibile, sostenendo che gli Usa sono trattati ingiustamente. Macron avrebbe obiettato che il campo di gioco potrebbe essere irregolare su entrambe le sponde dell'Atlantico nei singoli mercati e avrebbe osservato che gli esportatori europei non hanno goduto dello stesso livello di accesso al mercato di pere e mele in Usa rispetto a quello degli agricoltori americani in Europa.

Junker, infine, avrebbe sottolineato che gli Usa dovrebbero guardare alla più ampia relazione commerciale anziché focalizzarsi su singole voci, ricordando che le società europee investono miliardi di dollari negli Stati Uniti dando lavoro a migliaia di persone. Avrebbe poi fatto un appello personale a Trump raccontando di come suo padre fu liberato dalle truppe Usa in un campo di prigionia russo alla fine della seconda guerra mondiale dopo essere stato costretto dai nazisti ad arruolarsi nell'esercito tedesco.

