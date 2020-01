Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump interviene alla 47/ma marcia per la vita in corso a Washington

"Ogni bambino è un dono prezioso e sacro. Fin dall'inizio della mia presidenza mi sono impegnato a difendere le famiglie, anche i bambini non nati che non hanno mai avuto un difensore così forte alla Casa Bianca".

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo alla 47/ma marcia per la vita in corso a Washington, la prima partecipazione della storia di un presidente. L'intervento mentre in Senato va in scena l'ultimo giorno delle argomentazioni della difesa nel processo per impeachment contro il tycoon.

