La premier britannica Theresa May ha mandato a monte la Brexit dando tutte le carte alla Ue: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Sun, ieri, alla vigilia della sua visita di stato in Gran Bretagna, dove incontrerà anche la May.

"Penso che Boris Johnson abbia fatto un ottimo lavoro e che sarebbe un eccellente" primo ministro, ha poi aggiunto Trump. "Mi piace, mi è sempre piaciuto. Non so se verrà scelto ma penso che sia un vero brav'uomo, una persona piena di talento", ha aggiunto.

