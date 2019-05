Dopo la partita di golf in mattinata, e la consegna del trofeo personalizzato al gran torneo di sumo nel pomeriggio, prosegue il trattamento da vip per Donald Trump, in Giappone, prima della visita all'Imperatore Naruhito e il banchetto ufficiale in suo onore.

Nella serata di domenica Trump e la consorte Melania sono stati ospiti del premier Shinzo Abe e la moglie Akie in un ristorante "robatayaki", una cucina mista di carne, pesce e verdure cotte al barbecue.

Con l'immancabile raduno di telecamere al seguito, nel quartiere occidentale di Roppongi - blindato per l'occasione per allontanare i curiosi, il presidente Usa ha detto di aver parlato con Abe di "commercio e apparati militari, e diverse altre cose", descrivendo la giornata come "molto produttiva", e ribadendo la sua fiducia sul proseguimento prolifico della visita. Abe ha definito Trump "molto competitivo sul campo da golf, al pari di quando parla di affari".

La cena, a base di patate al forno con burro, insalata, bistecche di pollo, carne wagyu con contorno di broccoli e carote, e gelato alla vaniglia, è durata poco più di un'ora. Lunedì Trump sarà il primo capo di Stato ad essere ricevuto dal nuovo Imperatore del Giappone Naruhito dalla data di ascensione al trono, il primo maggio. Nella stessa serata verrà organizzato un banchetto in suo onore al palazzo imperiale di Tokyo.

