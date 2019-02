"Rompete le righe": è il monito lanciato da Donald Trump agli ufficiali dell'esercito di Caracas in un comizio a Miami davanti alla comunità di esuli venezuelani.

Questi sono corteggiati come campione del più ampio bacino di voti ispanici in uno stato cruciale come la Florida in vista delle presidenziali. Un tempo erano gli esuli cubani.

Una mossa suggellata da un video di ringraziamento a Trump e agli americani mandato dal leader dell'opposizione Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim e riconosciuto da molti Paesi, a partire dagli Usa.

