Trump agli americani, muro per fermare crisi umanitaria

Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Con queste frasi si è rivolto ieri sera Donald Trump agli Americani per spiegare come mai il muro al confine con il Messico sia essenziale.

Un discorso di otto minuti, in cui il presidente americano non si è spinto a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche.

"L'immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani. Dobbiamo agire subito", ha detto Trump dallo Studio Ovale. "Quando ho giurato per diventare presidente mi sono impegnato e determinato a proteggere il paese e questo è quello che farò", ha aggiunto il presidente.

"Definendo la richiesta di 5,7 miliardi di dollari per la sicurezza al confine "solo una questione di buon senso", Trump ha spronato la politica ad agire per approvare il budget e porre fine allo shut down. Per i leader democratici al Congresso, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, Trump dovrebbe invece smetterla di tenere in ostaggio gli Americani e riaprire il governo.

I discorsi dallo Studio Ovale sono il formato più ufficiale che un presidente può usare per rivolgersi al Paese: il primo a parlare dallo Studio Ovale fu Harry Truman nel 1947. John F. Kennedy lo usò per la crisi dei missili con Cuba. George W. Bush per l'11 settembre.

