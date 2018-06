Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 giugno 2018

Dazi usa sui prodotti cinesi per 50 miliardi di dollari

L'amministrazione Trump ha annunciato ufficialmente l'approvazione di dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di 50 miliardi di dollari.

Le nuove misure statunitensi contro Pechino consistono in "dazi del 25% su merci cinesi che contengono tecnologie industrialmente significative, per un valore di 50 miliardi di dollari".

Questo, spiega la Casa Bianca, "include merci legate al piano strategico Made in China per dominare l'emergente industria hi-tech che guiderà la futura crescita economica per la Cina ma che danneggerà la crescita economica degli USA e di molti altri Paesi".

