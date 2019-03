Il presidente degli Usa Donald Trump apre un nuovo fronte nella sua guerra dei dazi e, mentre sta concludendo i negoziati con la Cina, colpisce India e Turchia e aggiunge il capitolo agricoltura nei colloqui con Bruxelles, che proseguiranno domani a Washington.

Il presidente americano ha notificato al Congresso che intende revocare a India e Turchia i benefici di un provvedimento chiamato Generalised System of Preferences (Gsp), che garantisce a vari prodotti in arrivo dalle economie emergenti e a basso reddito un accesso senza dazi al mercato americano. La svolta, che richiederà almeno 60 giorni per entrare in vigore, è stata motivata con il fatto che i due Stati non si qualificano più come "Paesi emergenti".

Nel caso dell'India, un'altra giustificazione è il fallimento dei negoziati per garantire agli Usa un mercato "ragionevole ed equo" e riequilibrare un deficit commerciale di 27,3 miliardi di dollari. New Delhi era la più grande beneficiaria del Gsp: la fine del programma è l'azione punitiva più dura di Trump contro una nazione asiatica, dopo la raffica di dazi alla Cina.

Ma l'India ha accettato la decisione con calma buddista. Un portavoce del ministro del commercio ha assicurato che non ci saranno rappresaglie commerciali. Più stizzita la reazione di Ankara: "una decisione paradossale rispetto all'obiettivo di un volume di scambi di 75 miliardi di dollari concordato dai due Paesi. Questa decisione danneggerà solo le piccole e medie imprese e i produttori americani", ha twittato la ministra turca del commercio Ruhsar Pekcan.

