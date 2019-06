Il presidente statunitense Donald Trump è arrivato in Gran Bretagna (foto d'archivio)

Il presidente statunitense Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati questa mattina in Gran Bretagna per l'attesa visita di Stato di tre giorni.

L'Air Force One, che era partito dalla base di Andrews, nel Maryland, è atterrato all'aeroporto di Stansted, alle porte di Londra.

Neuer Inhalt Horizontal Line