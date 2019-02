Il presidente Usa Donald Trump attacca la California e gli Stati che hanno presentato un'azione legale contro l'emergenza nazionale per ottenere fondi per il muro con il Messico.

"Come avevo previsto 16 città, guidate dai democratici che vogliono confini aperti e dalla sinistra radicale, hanno presentato una causa, e lo hanno fatto ovviamente alla Corte del Nono Circuito! La California, che ha sprecato miliardi di dollari nel suo fuori controllo Fast Train, per il quale non c'è speranza di essere completato, sembra essere quella alla guida" della rivolta degli stati, twitta Trump.

