Due i bersagli principali di Donald Trump nel suo intervento al CPac, il più grande raduno dei conservatori americani: i democratici e il Russiagate.

Il tycoon ha preso di mira in particolare la deriva "socialista" dei democratici, deridendo il loro Green new deal: "nessun aereo, nessuna energia, quando il vento smette si soffiare e la fine della vostra energia elettrica...oggi il vento soffia?", ha canzonato.

Poi ha ribadito che il Russiagate è una "caccia alle streghe" e ha accusato la CNN di aver strumentalizzato quella che per lui era una battuta, quando in un comizio chiese alla Russia di trovare le email cancellate da Hillary Clinton. La folla gli ha risposto con l'usuale "in galera, in galera".

Infine ha attaccato il presidente della commissione intelligence della Camera Adam Schiff, definendolo Shifty Schiff (il losco Schiff, ndr), e ha accusato lui e i democratici di indagare sui suoi affari dopo che non sono riusciti a provare la collusione con Mosca.

