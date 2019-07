Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il premier svedese per la sua "incapacità di agire" nella vicenda del rapper americano A$AP Rocky, di cui aveva chiesto la liberazione.

Il rapper americano è stato invece incriminato per avere aggredito un uomo a Stoccolma il 30 giugno scorso durante la sua tournée europea.

"Sono molto rammaricato dal fatto che il premier svedese Stefan Lofven non sia in grado di agire. La Svezia ha deluso la nostra comunità afro-americana negli Stati Uniti", ha twittato. "Ho visto le registrazioni di A$AP Rocky, era seguito e molestato da piantagrane.

Trattate gli americani giustamente. Date ad A$AP Rocky la sua libertà", ha proseguito. "Facciamo così tanto per la Svezia ma non sembra funzionare in modo reciproco. La Svezia dovrebbe concentrarsi sui suoi veri problemi criminali", ha aggiunto, con l'hashtag #FreeRocky.

Neuer Inhalt Horizontal Line