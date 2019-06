Il presidente americano Donald Trump è atterrato con il suo elicottero nella zona di sicurezza congiunta, lungo il confine intercoreano, dove a breve incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un al villaggio di Panmunjom.

Prima di partire per la Dmz, la zona demilitarizzata che separa le due Coree, Trump ha detto che era impaziente di incontrare Kim e "di potergli stringere la mano e di salutarlo".

Il meeting rappresenterà un altro momento storico delle relazioni tra i due Paesi, nonché il primo faccia a faccia, anche se breve, tra i leader dopo il fallimento del summit di fine febbraio ad Hanoi, in Vietnam, sulla denuclerizzazione della penisola.

Il presidente sudcoreano Mon Jae-in, in conferenza stampa congiunta tenuta a Seul, ha lodato i due leader "per essere stati così coraggiosi" ad accettare il meeting. "Spero che il presidente Trump entri nella storia come il presidente che ha raggiunto la pace nella penisola coreana".

