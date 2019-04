Donald Trump ancora una volta snobba la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla quale per vecchia consuetudine partecipano il presidente e il vicepresidente Usa.

Il presidente americano ha trasferito lo show che avrebbe dovuto fare davanti agli odiati media sul palco di un comizio elettorale a Green Bay, in Wisconsin, uno degli stati che gli ha consegnato la vittoria nel 2016.

Il tycoon si è così prodotto in una delle sue specialità, attaccando gli avversari per la Casa Bianca nel 2020 con i nomignoli da lui stesso coniati: Sleepy Joe (Joe il sonnolento) per l'ex vicepresidente Biden, Crazy Bernie (Bernie il pazzo) per il senatore socialista Sanders e Pochaontas per la senatrice Elizabeth Warren che diceva di avere discendenze dai nativi indiani (poi smentita dal test del Dna).

"Penso che Pochaontas sia finita, è fuori da tempo", ha detto Trump: "È finita quando hanno scoperto che c'è più sangue indiano in in me", ha scherzato. Poi è toccato a Biden e Sanders, che per il tycoon non potrebbero mai sostenere dei comizi come i suoi, con la sua stessa verve ed energia, non fosse altro per l'età: "Vi immaginate uno dei due qui fare quello che sto facendo io?", ha ironizzato, definendosi molto più giovane e pieno di vita con i suoi 72 anni.

Intanto prima della sua partenza per il Wisconsin Trump aveva fatto ordinare allo staff e ai suoi consiglieri alla Casa Bianca di boicottare la cena dei corrispondenti, a partire dalla portavoce Sarah Sanders che ha accompagnato il presidente al suo evento elettorale. "È un evento così noioso e negativo", aveva detto tempo fa parlando proprio della tradizionale cena.

