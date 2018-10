Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 ottobre 2018 22.01 09 ottobre 2018 - 22:01

Il presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato che considererà l'ex viceconsigliera per la sicurezza nazionale Dina Powell per sostituire la dimissionaria Nikki Haley come ambasciatrice degli Usa all'Onu.

Trump ritiene che sua figlia Ivanka sarebbe incredibile all'Onu, ma teme che sarebbe accusato di nepotismo se la scegliesse.

