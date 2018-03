Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 18.33 11 marzo 2018 - 18:33

Donald Trump torna ad evocare la pena di morte per i trafficanti di droga, scaldando per la prima volta con questo argomento la folla di un comizio elettorale.

Il presidente ha additato come Paesi modello Cina e Singapore, ma in passato aveva citato anche le Filippine di Rodrigo Duterte. Paesi come questi, ha spiegato, hanno meno problemi con le tossicodipendenza per la durezza con cui puniscono gli spacciatori, anche con la pena capitale.

Il tycoon ha fatto l'esempio di un imputato che viene condannato a morte o all'ergastolo per aver ucciso una sola persona, mentre un trafficante di stupefacenti "può ucciderne migliaia facendo poca galera". "Stanno uccidendo i nostri bambini, stanno uccidendo le nostre famiglie, stanno uccidendo i nostri lavoratori", ha sostenuto. "L'unico modo per risolvere il problema della droga è la durezza", ha proseguito.

Poi ha lanciato la sua proposta: "Non so se il paese è pronto per leggi come quelle della Cina e di Singapore, ma dobbiamo iniziare una discussione", ha suggerito ipotizzando la facoltà per i procuratori di chiedere la pena capitale per i 'mercanti di morte'. E' stato questo uno dei passaggi più applauditi dagli spettatori, che annuivano con entusiasmo.

E non è un caso forse che l'amministrazione, secondo quanto riportato dal Wp nei giorni scorsi, stia già considerando questa modifica per consentire ai rappresentanti dell'accusa di invocare la pena capitale contro reati di droga.

Il tycoon sembra voler cavalcare elettoralmente questa battaglia sullo sfondo della lotta contro le 'città santuario' che tutelano i clandestini, da lui additati spesso come criminali e spacciatori, come ha fatto ieri sera scendendo in campo in Pennsylvania a sostegno del candidato repubblicano Rick Saccone nelle elezioni speciali di martedì per un seggio alla Camera.

Neuer Inhalt Horizontal Line