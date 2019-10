Donald Trump torna ad attaccare il numero uno della Fed Jerome Powell il giorno dopo il terzo taglio dei tassi nel corso del 2019.

"Il nostro problema non è a Cina, ma la Fed", ha twittato il presidente americano, sostenendo come "la gente è molto delusa dal leader della banca centrale".

"Il dollaro e i tassi stanno danneggiando i nostri prodotti - ha aggiunto - dovremmo avere tassi bassi come in Germania e in Giappone e in altri Paesi".

