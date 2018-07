Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 luglio 2018 - 08:12

Critica Theresa May per la Brexit e attacca l'"inospitale" sindaco di Londra Sadiq Khan. L'unico a 'salvarsi' è l'ex ministro degli esteri Boris Johnson: sarebbe un "eccellente" primo ministro.

Donald Trump, in un'intervista a tutto campo con il Sun, non risparmia neanche l'Europa che con l'ondata di immigrazione dal Medio Oriente e dall'Africa sta cambiando in peggio, sta "perdendo" la sua cultura.

Theresa May - dice Trump - "non mi ha ascoltato" sulla Brexit. "Le avevo detto cosa fare" ma è andata "nella direzione opposta". E ora il suo piano per l'addio all'Europa rischia di "uccidere" un possibile accordo commerciale con gli Stati Uniti, avverte il presidente americano entrando a gamba tesa nel dibattito sulla Brexit e complicando la strada di May, già in difficoltà per le recenti uscite dal suo governo.

"Se il piano è questo, allora probabilmente avremo a che fare con l'Unione Europea invece che con la Gran Bretagna e questo probabilmente ucciderà" ogni eventuale accordo commerciale, spiega Trump gelando la prima ministra inglese, che ha presentato la Brexit come un'opportunità per rafforzare i legami transatlantici e spingere la crescita economica in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

