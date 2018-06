Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 18.59 11 giugno 2018 - 18:59

Un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un alla presenza solo degli interpreti, poi un incontro bilaterale allargato e infine un pranzo di lavoro: la Casa Bianca ha diffuso l'agenda dello storico summit.

Domani mattina (stanotte in Svizzera) i due leader terranno l'incontro al Capella Hotel, sull'isola di Sentosa, un tempo covo dei pirati ora rimpiazzati dai resort di lusso e dalla Universal studios.

È toccato al segretario di Stato Mike Pompeo, in un briefing coi media, esporre le condizioni americane per Kim: "La completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione è l'unico risultato che gli Usa possono accettare" e le sanzioni ci saranno fino a quando lo scenario americano non si sarà realizzato.

L'ex capo della Cia, che ha incontrato il leader già due volte, ha assicurato che gli Usa sono pronti ad adottare tutte le misure per dare "sufficienti certezze" che la "denuclearizzazione non è qualcosa che finirà male per loro". Anzi, gli Stati Uniti sono pronti a dimostrare che la rinuncia al nucleare "invece di essere una minaccia è l'opposto", mettendo però in guardia che se la diplomazia fallisce, le sanzioni saranno ancora più dure.

Pompeo ha glissato alla domanda sul futuro dei 28'500 soldati dislocati in Corea del Sud, possibile parte delle "sufficienti certezze", trincerandosi dietro "l'ovvia" delicatezza della fase. Ha detto di vedere "un enorme potenziale" sul vertice di domani, ammettendo però che la denuclearizzazione della penisola che non potrà avvenire in tempi rapidi e con un solo faccia a faccia tra i leader. "Siamo fiduciosi che il summit possa definire le condizioni per i futuri e produttivi colloqui", se Kim mostrerà una reale intenzione sulle armi nucleari.

Neuer Inhalt Horizontal Line