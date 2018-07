Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 17.46 16 luglio 2018 - 17:46

Donald Trump e Vladimir Putin, in una conferenza stampa congiunta, si sono dichiarati molto soddisfatti dell'incontro faccia a faccia a ad Helsinki.

"Il dialogo costruttivo tra la Russia e gli Usa può offrire la possibilità di aprire nuove strade per la pace", secondo il presidente americano. "Avremmo dovuto avere questo dialogo molto tempo fa, prima che entrassi alla Casa Bianca, siamo stati stupidi entrambi, Usa e Russia, entrambi abbiamo fatto errori"; "L'incontro di oggi è solo l'inizio di un processo più lungo, abbiamo fatto i primi passi verso un futuro più luminoso", ha affermato Trump, che ha poi auspicato "un dialogo forte" con Putin, assicurando che "gli Usa vogliono solo la cooperazione e la pace".

"Dobbiamo lasciare dietro le spalle questo clima da guerra fredda, non c'è bisogno dello scontro, la situazione è cambiata, bisogna affrontare le sfide comuni, il terrorismo sempre in crescita e il crimine internazionale, per non parlare dei problemi economici e ambientali", ha detto dal canto suo Putin.

"Con Trump abbiamo parlato anche di crisi regionali che riguardano non solo la Russia ma anche gli Usa", ha aggiunto il presidente russo. "Ad esempio abbiamo discusso di Siria, dove dobbiamo ristabilire la pace e la riconciliazione. Usa e Russia possono avere una leadership proattiva in questa crisi, solo con la cooperazione si può raggiungere un successo".

