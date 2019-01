Parlando alla nazione stasera (le 21 in Svizzera) dalla Diplomatic reception room della Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump non dovrebbe dichiarare l'emergenza nazionale ma avanzare un'altra proposta ai democratici per mettere fine allo shutdown

Senza tuttavia rinunciare ai fondi per il muro col Messico. Lo riferiscono alcuni media Usa.

Intanto alla Camera, dove hanno la maggioranza, i democratici hanno aggiunto al pacchetto di misure per riaprire il governo oltre un miliardo di dollari, finalizzati alla sicurezza al confine ma non al muro, secondo il New York Times. In particolare, 524 milioni sarebbero per ulteriore "infrastrutture" agli ingressi di frontiera ed altri 563 per pagare 75 giudici, preposti a valutare le richieste di asilo dei migranti.

