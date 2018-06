Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 21.53 20 giugno 2018 - 21:53

Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato il decreto per tenere unite le famiglie di immigrati irregolari al confine col Messico, sottolineando però come la linea della tolleranza zero andrà avanti.

