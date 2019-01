Secondo il presidente americano Donald Trump non è stata fatta alcuna concessione per porre fine allo shutdown.

Il presidente americano Donald Trump ha firmato la legge che riapre temporaneamente il governo federale, finanziandolo fino al prossimo 15 febbraio e ponendo fine allo shutdown più lungo della storia degli Stati Uniti, durato 35 giorni.

Precedentemente la legge era stata varata dal Senato. "Non è stata una concessione", ha twittato Trump, replicando a chi descrive l'accordo raggiunto come la capitolazione del presidente verso la speaker della Camera Nancy Pelosi e i democratici.

"Sono solo venuto incontro alle milioni di persone colpite duramente dallo shutdown - scrive l'inquilino della Casa Bianca - e se entro 21 giorni non ci sarà un accordo tutto è pronto per agire", aggiunge riferendosi all'intesa che dovrà essere negoziata sulla messa in sicurezza del confine col Messico.

Neuer Inhalt Horizontal Line