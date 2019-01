Il presidente degli Usa Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo per incoraggiare chi riceve fondi federali a "comprare americano" (Buy American), per rafforzare il settore manifatturiero del paese.

Ogni anno oltre 30 agenzie federali concedono più di 700 miliardi di dollari (la medesima somma in franchi) in assistenza finanziaria a oltre 40'000 organizzazioni non federali, sotto forma di prestiti, garanzie, borse di studio, accordi di cooperazione, assicurazioni e contributi in conto interessi.

