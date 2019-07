Il presidente Usa Donald Trump ha fatto causa alla commissione di sorveglianza della Camera e ad alcuni dirigenti dello Stato di New York chiedendo a una corte federale una ingiunzione per bloccare la diffusione delle sue dichiarazioni dei redditi statali.

La mossa è distinta da quella per bloccare l'accesso alle sue dichiarazioni fiscali federali.

La commissione di sorveglianza della Camera aveva citato in giudizio il ministero del tesoro e il servizio tributario (Irs) per non aver ottemperato alla richiesta di consegnare i 'tax return' del presidente.

